Моуринью получил наказание от УЕФА
Наставника лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дисквалифицировали на один матч Лиги Европы условно.
Как сообщает Sky Sports, санкции в отношении португальского тренера связаны с задержкой матча 2-го тура группового этапа ЛЕ против "Антверпена" (0:1).
Испытательный срок - 12 месяцев. То есть, если до ноября 2021 года подобное повторится, Моуринью получит реальный бан.
Что касается денежного штрафа, то УЕФА взыскал с "Тоттенхэма" 25 тысяч евро за позднее начало игры и ещё 3 тысячи за нарушение правил по экипировке.
Не пропустите: Моуринью оценил шансы "Тоттенхэма" стать чемпионом Англии в сезоне-2020/21. | http://soccernews.ru
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