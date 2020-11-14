Моуринью получил наказание от УЕФА

Наставника лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дисквалифицировали на один матч Лиги Европы условно.

Как сообщает Sky Sports, санкции в отношении португальского тренера связаны с задержкой матча 2-го тура группового этапа ЛЕ против "Антверпена" (0:1).

Испытательный срок - 12 месяцев. То есть, если до ноября 2021 года подобное повторится, Моуринью получит реальный бан.

Что касается денежного штрафа, то УЕФА взыскал с "Тоттенхэма" 25 тысяч евро за позднее начало игры и ещё 3 тысячи за нарушение правил по экипировке.

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