Моуринью получил предложение из Шотландии
"Селтик" проявляет интерес к португальскому наставнику Жозе Моуринью, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, шотландский клуб уже сделал предложение специалисту, которым также интересуются "Рома" и "Интер".
Напомним, что 56-летний Моуринью в прошлом году был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" и теперь является безработным.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|77
|2
|Рейнджерс
|33
|66
|3
|Килмарнок
|33
|58
|4
|Абердин
|33
|58
|5
|Хиберниан
|33
|52
|6
|Харт оф Мидлотиан
|33
|50
|7
|Сент-Джонстон
|33
|44
|8
|Мотеруэлл
|33
|43
|9
|Ливингстон
|33
|42
|10
|Гамильтон Академикалс
|33
|25
|11
|Сент-Миррен
|33
|21
|12
|Данди
|33
|18