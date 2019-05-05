Моуринью получил предложение из Шотландии

"Селтик" проявляет интерес к португальскому наставнику Жозе Моуринью, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, шотландский клуб уже сделал предложение специалисту, которым также интересуются "Рома" и "Интер".

Напомним, что 56-летний Моуринью в прошлом году был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" и теперь является безработным.

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