Моуринью получил приглашение из России

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что ему из России поступило предложение посетить хоккейный матч. Об этом сообщает The Telegraph.

"Меня уже пригласили в Россию приехать на хоккейный суперматч. Меня впервые пригласили на подобное мероприятие", - сказал португалец.

Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

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