Моуринью получил приглашение из России

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью получил приглашение из России

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что ему из России поступило предложение посетить хоккейный матч. Об этом сообщает The Telegraph.

"Меня уже пригласили в Россию приехать на хоккейный суперматч. Меня впервые пригласили на подобное мероприятие", - сказал португалец.

Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

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