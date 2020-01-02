Моуринью получил жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получил необычное предупреждение во время матча 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Арбитр встречи Майк Дин показал жёлтую карточку португальцу за подглядывание в блокнот тренера "святых".

Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics pic.twitter.com/3yHJWJK80P — ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2020

Напомним, что "Тоттенхэм" в гостях проиграл "Саутгемптону" со счётом 0:1.

Не пропустите: "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" и добыл первую победу под руководством Артеты. | http://soccernews.ru