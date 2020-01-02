Моуринью получил жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона"

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Моуринью получил жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получил необычное предупреждение во время матча 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Арбитр встречи Майк Дин показал жёлтую карточку португальцу за подглядывание в блокнот тренера "святых".

Напомним, что "Тоттенхэм" в гостях проиграл "Саутгемптону" со счётом 0:1.

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Комментарии

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lesnovsky

Его уже не вылечить... Жаль Тоттенхэм..

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Шнюк
Шнюк

Тебя тоже, гномосек!Пидорастизм - это пожизненное!

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