Моуринью получил жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получил необычное предупреждение во время матча 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Арбитр встречи Майк Дин показал жёлтую карточку португальцу за подглядывание в блокнот тренера "святых".

Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics pic.twitter.com/3yHJWJK80P