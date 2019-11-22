Моуринью получит бонус в размере 2,3 млн евро, если выведет "Тоттенхэм" в ЛЧ
Новый тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получит денежный бонус в случае попадения лондонцев в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, руководство "шпор" заплатит португальскому специалисту 2,3 миллиона евро, если клуб выполнит поставленную задачу.
Напомним, Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 2 дня назад после отставки Маурисио Почеттино, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
После 12 туров АПЛ лондонцы занимают 12 место в турнирной таблице.
Читайте также: Фергюсон оценил работу Гиггза в сборной Уэльса| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"
-
УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов
-
"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
Моуринью определился с будущим Эриксена в "Тоттенхэме"
-
Моуринью во всю готов строить в Лондоне новый суперклуб? Разбираем, кто пришел в "Тоттенхэм" вслед за особенным
Лента новостей
-
Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года
-
Бэйл вошел в заявку "Реала" на матч с "Реал Сосьедадом"
-
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"
-
"Уфа" поменяет основной цвет с красного на фиолетовый
-
Роналду: "Сосредоточен на восстановлении, чтобы вернуться как можно быстрее!"
-
УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов
-
Лэмпард заявил, что ни за что не согласится возглавить "Тоттенхэм"
-
1
Гризманн признался, что не знает, как идти в обводку
-
Футбольный агент поделился мнением о стоимости Миранчука
-
Моуринью получит бонус в размере 2,3 млн евро, если выведет "Тоттенхэм" в ЛЧ
-
Суарес признался, что MLS привлекательный чемпионат
-
1
Моуринью назвал клуб, в котором может завершить тренерскую карьеру
-
"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
1
Абрамович передумал продавать "Челси"
-
Моуринью определился с будущим Эриксена в "Тоттенхэме"
-
2
Месси - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы за последние пять лет
-
1
Гвардиола прокомментировал увольнение Почеттино из "Тоттенхэма"
-
Савин рассказал о расточительности "Зенита"
-
Симеоне привлечёт к матчу с "Гранадой" игроков дубля из-за кадровых проблем
-
2
Канделаки назвала Моуринью "доктором, который творит чудеса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7