Моуринью получит бонус в размере 2,3 млн евро, если выведет "Тоттенхэм" в ЛЧ

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Моуринью получит бонус в размере 2,3 млн евро, если выведет "Тоттенхэм" в ЛЧ

Новый тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получит денежный бонус в случае попадения лондонцев в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, руководство "шпор" заплатит португальскому специалисту 2,3 миллиона евро, если клуб выполнит поставленную задачу.

Напомним, Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 2 дня назад после отставки Маурисио Почеттино, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 12 туров АПЛ лондонцы занимают 12 место в турнирной таблице.

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