Моуринью пообещал Бэйлу "Золотой мяч"

Главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда рассказал, как Жозе Моуринью пытается завлечь Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед".

"Моуринью предоставил аргумент Бэйлу. Он сказал: "Гарет, с нами, со мной ты раз и навсегда завоюешь "Золотой мяч". Это то, что португалец передал футболисту.

Некоторые люди из окружения президента "Реала" Флорентино Переса просили, чтобы Бэйл покинул клуб. Если бы Зидан остался на посту наставника, шансы валлийца уйти из команды были бы намного больше. Мистер Перес хочет, чтобы Бэйл продолжил выступать в Мадриде" - приводит слова Инды Tribalfootball.

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