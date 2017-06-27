Моуринью попрощался со своим отцом

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Моуринью попрощался со своим отцомСегодня главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью простился со своим отцом Феликсом, который скончался после проблем со здоровьем, длившихся на протяжении последних нескольких месяцев.

Как информирует Daily Mail, похороны бывшего футболиста, который в период с 1955 по 1974 годы в качестве вратаря отыграл 274 матча в чемпионате Португалии, состоялись в Сетубале. На церемонии прощания с отцом Моуринью присутствовал вместе со своей семьей - женой, дочерью и сыном.

Напомним, Мхитарян рассказал, как игроки "Манчестер Юнайтед" готовы биться за своего тренера. | soccernews.ru

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