Моуринью попрощался со своим отцом
Сегодня главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью простился со своим отцом Феликсом, который скончался после проблем со здоровьем, длившихся на протяжении последних нескольких месяцев.
Как информирует Daily Mail, похороны бывшего футболиста, который в период с 1955 по 1974 годы в качестве вратаря отыграл 274 матча в чемпионате Португалии, состоялись в Сетубале. На церемонии прощания с отцом Моуринью присутствовал вместе со своей семьей - женой, дочерью и сыном.
Напомним, Мхитарян рассказал, как игроки "Манчестер Юнайтед" готовы биться за своего тренера. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24