Моуринью попросил "МЮ" увеличить бюджет на трансферы

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью попросил "МЮ" увеличить бюджет на трансферыГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью провел встречу с руководством клуба, на которой обсудил возможность увеличения бюджета на трансферы.

Как сообщает Sun, португалец хочет укрепить оборонительную линию и линию полузащиты.

Ранее сообщалось, что манкунианцы проявляют интерес к защитнику "Лестера" Гарри Магуайру и защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу.

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