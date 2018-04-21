Моуринью попросил Погба держать определенный уровень игры
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил игру Поля Погба в последних матчах.
"После игры с "Манчестер Сити" я сказал Полю, что не ожидаю, что он будет становиться лучшим футболистом в каждом матче. Я не жду, что он будет феноменально проводить каждый поединок, потому что это действительно очень сложно. Но сохранять определенный уровень - это вызов. Это очевидно.
Думаю, что он был феноменален в игре против "Сити". считаю, что он не был хорош в матче с "Вест Бромвичем", и вновь, думаю, он провел феноменальную игру против "Борнмута".
Если в игре с "Манчестер Сити" вы забиваете дважды, люди могут сказать "вау, суперубедительно". Думаю, против "Борнмута" он сыграл еще лучше с первой минуты. Он был еще более последователен и лучше контролировал игру. Я думаю, он был действительно очень хорош" - приводит слова Моуринью Tribalfootball.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25