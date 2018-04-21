Моуринью попросил Погба держать определенный уровень игры

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил игру Поля Погба в последних матчах.

"После игры с "Манчестер Сити" я сказал Полю, что не ожидаю, что он будет становиться лучшим футболистом в каждом матче. Я не жду, что он будет феноменально проводить каждый поединок, потому что это действительно очень сложно. Но сохранять определенный уровень - это вызов. Это очевидно.

Думаю, что он был феноменален в игре против "Сити". считаю, что он не был хорош в матче с "Вест Бромвичем", и вновь, думаю, он провел феноменальную игру против "Борнмута".

Если в игре с "Манчестер Сити" вы забиваете дважды, люди могут сказать "вау, суперубедительно". Думаю, против "Борнмута" он сыграл еще лучше с первой минуты. Он был еще более последователен и лучше контролировал игру. Я думаю, он был действительно очень хорош" - приводит слова Моуринью Tribalfootball.

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