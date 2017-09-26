Моуринью попросил продлить контракты с двумя игроками

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью попросил руководство своего клуба продлить контракты с двумя игроками.

Как сообщает The Independent, речь идёт о полузащитнике Маруане Феллаини и форварде Маркусе Рэшфорде.

Стоит отметить, что контракт 29-летнего Феллаини с "МЮ" истекает в 2018 году, а 19-летнего Рэшфорда - в 2020 году.

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