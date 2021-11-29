Моуринью попросил "Рому" купить одного из лидеров "Барселоны"

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Моуринью попросил "Рому" купить одного из лидеров "Барселоны"

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к голландскому нападающему "Барселоны" Мемфису Депаю, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, на приобретении форварда настаивает лично главный тренер римлян Жозе Моуринью. "Барселона" может согласиться на продажу игрока из-за серьезных финансовых проблем.

В нынешнем сезоне 27-летний Депай провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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