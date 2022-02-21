Моуринью попросил "Рому" купить защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Эрика Байи/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Байи, сообщает Il Romanista.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер римского клуба Жозе Моуринью. Ранее он уже работал с игроком, когда тренировал манкунианцев.

В нынешнем сезоне 27-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контаркт с клубом действует до лета 2024 года.

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