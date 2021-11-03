Моуринью попросил "Рому" купить защитника "Реала"

Фото: инстаграм Начо Фернандеса/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к защитнику мадридского "Реала" Начо Фернандесу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер римлян Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне 31-летний Начо провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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