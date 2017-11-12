Моуринью попросил руководство "Манчестер Юнайтед" усилить четыре позиции

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью попросил руководство своего клуба усилить четыре позиции.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "красных дьяволов" хотел бы заполучить еще одного нападающего, центрального полузащитника, а также левого и центрального защитников. Приоритетным кандидатом на усиление середины поля своей команды португальский специалист уже определил хавбека лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Шахтера". | soccernews.ru