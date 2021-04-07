Моуринью попросил "Тоттенхэм" купить воспитанника ПСЖ

Фото: инстаграм Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к французскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на трансфере француза настаивает лично главный тренер лондонцев Жозе Моуринью. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала".

В нынешнем сезоне 23-летний Нкунку провел за "РБ Лейпциг" 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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