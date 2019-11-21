Моуринью попросил "Тоттенхэм" сохранить Кейна

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Моуринью попросил "Тоттенхэм" сохранить Кейна

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с просьбой не продавать нападающего Харри Кейна, сообщает издание The Telegraph.

По сведениям издания, португальский специалист рассчитывает на форварда и убежден, что он поможет команде улучшить результаты.

Напомним, что Моуринью подписал с лондонским клубом контракт до лета 2023 года. На посту наставника "шпор" он сменил Маурисио Почеттино.

26-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Кейну надо делать "ноги" из Тотенхема, чтоб не повторить судьбу Уэйна Руни)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А у Руни плохая судьба?

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