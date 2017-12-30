Моуринью попросил журналистов не переиначивать его слова

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен работой журналистов.

"Прошу вас, не переиначивайте мои слова. Не надо писать о том, что клуб меня не поддерживает, что клуб не хочет выделять мне деньги на трансферы. Летом 2016 года мы потратили большие деньги на покупку Погба, летом 2017 года - на покупку Лукаку. Уверен, что и в следующем году мы потратим большие деньги на какого-нибудь футболиста.

Однако мы сохраняем баланс, такова позиция клуба. Баланс. Просто порой вы, журналисты, бросаетесь в крайности и говорите, что клуб меня не поддерживает. Это не так" - приводит слова Моуринью Manchester Evening News.

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