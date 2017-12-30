Моуринью попросил журналистов не переиначивать его слова

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью попросил журналистов не переиначивать его слова

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен работой журналистов.

"Прошу вас, не переиначивайте мои слова. Не надо писать о том, что клуб меня не поддерживает, что клуб не хочет выделять мне деньги на трансферы. Летом 2016 года мы потратили большие деньги на покупку Погба, летом 2017 года - на покупку Лукаку. Уверен, что и в следующем году мы потратим большие деньги на какого-нибудь футболиста.

Однако мы сохраняем баланс, такова позиция клуба. Баланс. Просто порой вы, журналисты, бросаетесь в крайности и говорите, что клуб меня не поддерживает. Это не так" - приводит слова Моуринью Manchester Evening News.

Читайте также: Моуринью прокомментировал трансфер ван Дейка. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов