Моуринью поработал волонтером, разнося товары пожилым людям
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью разносил товары первой необходимости пожилым людям.
Португальский наставник стал волонтером в благотворительной организации, которая помогает старикам.
José Mourinho was pictured today delivering some essentials to the elderly. A lovely touch. ❤️— 433 (@433) March 23, 2020
pic.twitter.com/U35lrGxApT
Напомним, что из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 всем людям рекомендуется не выходить на улицу, чтобы не подвергаться опасности заражения. Наиболее опасен вирус для пожилых людей старше 65 лет. Впрочем, 57-летний Моуринью тоже может входить в группу риска.
Китайским коронавирусом COVID-19 на данный момент во всем мире заразились почти 370 тысяч человек. Количество погибших превышает 16 тысяч человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18