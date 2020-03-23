Моуринью поработал волонтером, разнося товары пожилым людям

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью разносил товары первой необходимости пожилым людям.

Португальский наставник стал волонтером в благотворительной организации, которая помогает старикам.

José Mourinho was pictured today delivering some essentials to the elderly. A lovely touch. ❤️



pic.twitter.com/U35lrGxApT — 433 (@433) March 23, 2020

Напомним, что из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 всем людям рекомендуется не выходить на улицу, чтобы не подвергаться опасности заражения. Наиболее опасен вирус для пожилых людей старше 65 лет. Впрочем, 57-летний Моуринью тоже может входить в группу риска.

Китайским коронавирусом COVID-19 на данный момент во всем мире заразились почти 370 тысяч человек. Количество погибших превышает 16 тысяч человек.

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