Моуринью поругался с защитником "Тоттенхэма"
Между наставником "Тоттенхэма" Жозе Моуринью и защитником лондонской команды Дэнни Роузом произошёл конфликт.
По информации Daily Mail, тренер и футболист поссорились в ходе тренировки в минувшее воскресенье.
Инициатором перепалки стал английский фулбек, который остался недоволен своим неучастием в субботнем матче с "Уотфордом".
56-летний Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября, заключив контракт до лета 2023 года.
29-летний Роуз в текущем сезоне сыграл за "шпор" 16 матчей и сделал 2 ассиста.
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