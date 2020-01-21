Моуринью поругался с защитником "Тоттенхэма"

Между наставником "Тоттенхэма" Жозе Моуринью и защитником лондонской команды Дэнни Роузом произошёл конфликт.

По информации Daily Mail, тренер и футболист поссорились в ходе тренировки в минувшее воскресенье.

Инициатором перепалки стал английский фулбек, который остался недоволен своим неучастием в субботнем матче с "Уотфордом".

56-летний Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября, заключив контракт до лета 2023 года.

29-летний Роуз в текущем сезоне сыграл за "шпор" 16 матчей и сделал 2 ассиста.

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