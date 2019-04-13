Моуринью посетил матч "Фулхэм" - "Эвертон"
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью присутствовал на матче 34-го тура АПЛ.
56-летний португалец наблюдал за игрой "Фулхэм" - "Эвертон". Встреча проходила на стадионе "Крэйвен Коттэдж".
A familiar face spotted in the crowd at Craven Cottage— Match of the Day (@BBCMOTD) 13 апреля 2019 г.
Live https://t.co/euIpljDMjQ #bbcfootball pic.twitter.com/Tjd5hj9koH
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СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
|36
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14