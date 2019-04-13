Моуринью посетил матч "Фулхэм" - "Эвертон"

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Моуринью посетил матч "Фулхэм" - "Эвертон"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью присутствовал на матче 34-го тура АПЛ. 

56-летний португалец наблюдал за игрой "Фулхэм" - "Эвертон". Встреча проходила на стадионе "Крэйвен Коттэдж". 

А еще: Моуринью оценил работу VAR в четвертьфиналах Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru

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