Моуринью после матча с "Лестером" снова пожаловался

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Моуринью после матча с "Лестером" снова пожаловался

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча первого тура АПЛ против "Лестера" снова пожаловался. На этот раз португалец остался недоволен количеством замен.

"Руководство АПЛ должно быть довольно, ведь начало сезона получилось хорошим. Правда, мне в этом матче нужно было провести шесть замен, а не три. Например, я хотел выпустить Мартиаля, но не смог" - цитирует Моуринью The Mirror.

Напомним, что "МЮ" обыграл "Лестер" со счётом 2:1. С видеообзором этого матча Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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