Моуринью - после поражения от "Ливерпуля": "Сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла"

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Моуринью - после поражения от "Ливерпуля": "Сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал комментарии после проигранного матча 13-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Мы были близки к победе, но упустили свои шансы. "Тоттенхэм" создавал моменты, игра была под контролем. Ничья стала бы плохим результатом - так что можете представить, как мы воспринимаем поражение. Результат очень несправедлив. "Тоттенхэм" был великолепен. "Ливерпуль" не выглядел как чемпион - на поле разницы не ощущалось. Я сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла. Он не согласился. Но это его мнение", - цитирует Моуринью BBC.

"Тоттенхэм" уступил "Ливерпулю", пропустив решающий гол на 90-й минуте.

Согласно статистике, "шпоры" превзошли соперника только по xG - 1,65 против 1,29. "Красные" были лучше по владению (76%-24%), ударам (17-8), ударам в створ (11-2), числу пасов (807-250), угловым (7-4).

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