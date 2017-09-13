Моуринью: "После второго гола команда перестала играть серьёзно"

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Моуринью: "После второго гола команда перестала играть серьёзно"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением об игре против "Базеля" (3:0).

"Очень важно завоевать три очка на своём поле. До того как счёт стал 2:0, мы играли стабильно и уверенно, но после второго гола команда перестала играть серьёзно и начала делать ошибки. Из-за этого мы могли создать себе проблемы.

Мы начали играть в фэнтези-футбол, в футбол на PlayStation, если угодно. Не люблю всякие трюки футболистов. Нужно уважать соперника. Мне не понравилось наше отношение, игроки слишком сильно расслабились" - приводит слова Моуринью BBC.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Базель". | http://soccernews.ru

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