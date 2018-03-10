Моуринью поставил на место Гари Невилла

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Моуринью поставил на место Гари Невилла

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил телеэксперту Гари Невиллу, который позволил себе критику в адрес португальского специалиста.

"Некоторые ребята, которые сейчас высказывают свои мнения, не могли решить своих проблем, когда были тренерами. Они говорят так, будто у них есть ответы на все вопросы, но это не так. Да, они могут рассуждать обо всём. Иногда я слушаю их, иногда - нет" - приводит слова наставника "красных дьяволов" Daily Mail.

Стоит отметить, что на этом словесная война между Моуринью и Невиллом не завершилась - телеэксперт уже отреагировал в твиттере на слова португальца, иронично написав: "О, чувствительные и обидчивые суперменеджеры".  

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