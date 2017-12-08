Моуринью поставил Роналду в один ряд с Пеле, Марадоной и Месси

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Моуринью поставил Роналду в один ряд с Пеле, Марадоной и МессиГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поставил форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в один ряд с лучшими игроками в истории футбола.

"Мои дети никогда не видели игру Пеле, но они знают, кто он такой. Через 40 лет дети будут знать, кто такой Роналду. Он вместе с Пеле, Бестом, Марадоной и Месси останутся в истории навсегда. Есть игроки, которых нельзя сравнивать с другими", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru

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