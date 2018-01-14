Моуринью поставил Санчеса выше Бэйла, Гризманна и Роналду

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью определил форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса главной трансферной целью для своего клуба на ближайших два трансферных окна.

Так, по сведениям Daily Mail, наставник "красных дьяволов" поставил чилийца выше Антуана Гризманна ("Атлетико"), Гарета Бэйла и Криштиану Роналду (оба - "Реал"), в подписании которых, согласно слухам, он также был заинтересован.