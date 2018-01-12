Моуринью поставил точку в конфликте с Конте

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не собирается продолжать словесную перепалку с тренером "Челси" Антонио Конте.

"Думаю, если ты оскорбляешь кого-то, то можешь ожидать ответа или же молчания и презрения. Когда Конте оскорбил меня в первый раз, я ответил. Этот ответ, насколько я знаю, задел его за живое.

Затем Конте оскорбил меня во второй раз, и теперь я чувствую презрение к нему. Для меня презрение означает конец этой истории" - приводит слова Моуринью Football Italia.

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