Моуринью поставил жесткое требование перед Погба



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью потребовал от полузащитника Поля Погба прекратить сотрудничество с агентом Мино Райолой, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, португальский наставник находится в очень плохих отношениях с Райолой, который к тому же, является конкурентом его агента Жорже Мендеша. Если Погба не согласится с требованиями тренера, то он может быть даже выставлен на трансфер.

Интерес к 25-летнему Погба проявляют "Реал", "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ. Стоимость игрока может составить более 100 миллионов евро.

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