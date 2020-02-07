Моуринью постригся налысо (фото)

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Моуринью постригся налысо (фото)

В сети появились снимки главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, подстриженного налысо.

Впервые специалист коротко подстригся в начале сезона-2006/7, заявив, что вместе с "Челси" готов выйти на тропу войны. Тогда "синие" выиграли 9 из 11 матчей АПЛ. В сезоне 2013/14 Моуринью повторил этот ритуал, который также повлиял на успех команды.

После 25 туров АПЛ "Тоттенхэм" с 37 баллами занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ.

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