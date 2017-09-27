Моуринью потребовал приобрести следующим летом еще одного топового форварда

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюантуан гризманнатлетико мадрид

Моуринью потребовал приобрести следующим летом еще одного топового форвардаГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью потребовал от руководства "красных дьяволов" приобрести следующим летом еще одного топового форварда.

Как информирует Daily Express, португальский специалист выразил желание, чтобы по окончанию текущего сезона клуб выделил средства в размере 100 миллионов евро на покупку нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, Моуринью раскритиковал календарь АПЛ| soccernews.ru

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