Моуринью потребовал приобрести следующим летом еще одного топового форварда
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью потребовал от руководства "красных дьяволов" приобрести следующим летом еще одного топового форварда.
Как информирует Daily Express, португальский специалист выразил желание, чтобы по окончанию текущего сезона клуб выделил средства в размере 100 миллионов евро на покупку нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Напомним, Моуринью раскритиковал календарь АПЛ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0