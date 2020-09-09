Моуринью потроллил "Манчестер Сити" из-за несостоявшегося перехода Месси

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Моуринью потроллил "Манчестер Сити" из-за несостоявшегося перехода Месси

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью потроллил "Манчестер Сити", который пытался подписать аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, но трансфер не состоялся.

"Тоттенхэм" уважает финансовый Fair-Play. Месси же мог перейти только в клуб, который не уважает финансовый Fair-Play. Таковым точно не является "Тоттенхэм", - приводит слова Моуринью The Mirror.

Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть "Барселону" из-за несогласия с политикой руководства каталонского клуба. Впрочем, клуб не разрешил футболисту расторгнуть контракт, который действует до лета 2021 года.

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