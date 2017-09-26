Моуринью: "Повреждение Феллайни могло быть намного хуже"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал повреждение хавбека Маруана Феллайни.

"Только когда я увидел это по телевизору, я понял, что Феллайни очень повезло. Повреждение могло быть намного хуже. Я не думаю, что он будет долго отсутствовать" - приводит слова Моуринью сайт клуба.

О точной дате восстановления футболиста пока не сообщалось.

Читайте также: Моуринью попросил продлить контракты с двумя игроками. | http://soccernews.ru