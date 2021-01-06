Моуринью повторил достижение Аткинсона и Сондерса

"Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью вышел в финал Кубка английской лиги.

Отметим, что в полуфинале "шпоры" одержали победу над ""Брентфордом" со счетом 2:0.

Таким образом, португалец повторил достижение Рона Аткинсона и Рона Сондерса, и стал третьим тренером в истории, который доходил до финала Кубка лиги с тремя разными клубами. До этого Моуринью выходил в финал турнира с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В финале "Тоттенхэму" предстоит сыграть против победителя пары "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити".

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