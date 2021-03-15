Моуринью повторил личный тренерский антирекорд

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Моуринью повторил личный тренерский антирекорд

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью во второй раз за тренерскую карьеру потерпел 9 поражений в течение одного чемпионата.

В сезоне 2015/16 "Челси" под руководством португальца 9 раз проиграл в матчах английской Премьер-лиги. Это антирекорд для звёздного специалиста.

В текущем розыгрыше АПЛ Моуринью повторил его, уступив накануне "Арсеналу" в дерби. "Шпоры" уступили в 9 играх за 10 туров до завершения первенства.

"Тоттенхэм" набрал 45 очков в 28 турах чемпионата Англии и идёт на седьмом месте в турнирной таблице.

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