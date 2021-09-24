Моуринью повторил рекорд Аллегри в Серии А

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Моуринью повторил рекорд Аллегри в Серии А

Фото твиттер "Ромы"

Беспроигрышная домашняя серия команд Жозе Моуринью в чемпионате Италии достигла 41 матча.

Португалец по данному показателю повторил рекорд наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, сообщает Opta.

Моуринью достиг указанного результата на посту главного тренера "Ромы" и "Интера", в котором он работал с 2008 по 2010 год.

Аллегри не проигрывал в домашних матчах Серии А с "Ювентусом" с сентября 2015 по сентябрь 2017 года.

Не пропустите: Моуринью установил личный тренерский рекорд. | http://soccernews.ru
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