Моуринью поздоровался с журналистом локтями

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Моуринью поздоровался с журналистом локтями

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью оригинально отреагировал на запрет на рукопожатия в АПЛ из-за распространения коронавируса.

Перед пресс-конференцией, посвящённой субботнему матчу с "Бернли", португалец поздоровался с одним из журналистов локтями. Смотрите, как это было!

Моуринью возглавил "шпор" 20 ноября 2019 года вместо уволенного Маурисио Почеттино.

По всему миру коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек. Более трёх тысяч случаев завершились летальным исходом.

Не пропустите: Команды Моуринью в 89% случаев проигрывают в серии пенальти. | http://soccernews.ru
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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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