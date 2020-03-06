Моуринью поздоровался с журналистом локтями
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью оригинально отреагировал на запрет на рукопожатия в АПЛ из-за распространения коронавируса.
Перед пресс-конференцией, посвящённой субботнему матчу с "Бернли", португалец поздоровался с одним из журналистов локтями. Смотрите, как это было!
Jose's not daft. No #Coronavirus spreading here...pic.twitter.com/ustXcm9EEv— The Sportsman (@TheSportsman) March 6, 2020
Моуринью возглавил "шпор" 20 ноября 2019 года вместо уволенного Маурисио Почеттино.
По всему миру коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек. Более трёх тысяч случаев завершились летальным исходом.
Не пропустите: Команды Моуринью в 89% случаев проигрывают в серии пенальти. | http://soccernews.ru
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