Моуринью поздравил "Рому" с победой над "Лацио"

Теги ромалациожозе моуринью

Моуринью поздравил "Рому" с победой над "Лацио"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Жозе Моуринью в своем Instagram-аккаунте поздравил "Рому" с победой в матче 37-го тура серии А над "Лацио" (2:0)

"Поздравляю команду и господина Фонсеку с отличной победой", — написал Жозе.

Напомним, что по окончании текущего сезона Моуринью станет новым главным тренером римского клуба.

Также не пропустите: Гендиректор РЖД лично потребовал продлить контракт Николича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Манджукич покинет "Милан"

Манджукич покинет "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов