Моуринью поздравил "Рому" с победой над "Лацио"

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Жозе Моуринью в своем Instagram-аккаунте поздравил "Рому" с победой в матче 37-го тура серии А над "Лацио" (2:0)

"Поздравляю команду и господина Фонсеку с отличной победой", — написал Жозе.

Напомним, что по окончании текущего сезона Моуринью станет новым главным тренером римского клуба.

Также не пропустите: Гендиректор РЖД лично потребовал продлить контракт Николича. | http://soccernews.ru