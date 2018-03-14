Моуринью поздравил "Севилью" с победой над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поздравил "Севилью" с победой над его командой в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает BBC, португальский наставник после общения со своими футболистами отправился в раздевалку испанской команды, где высказал игрокам соперника поздравления, а также пожелал им успехов на дальнейших стадиях турнира.

Отмечается, что футболисты "Севильи" были очень впечатлены словами Моуринью и удостоили его оваций.

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