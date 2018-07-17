Моуринью поздравил "Ювентус" с трансфером Роналду

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Моуринью поздравил "Ювентус" с трансфером Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о значении трансфера Криштиану Роналду в "Ювентус" для туринского клуба, в частности, и для Серии А, в целом.

"С этого момента Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире. В футболе всё может измениться. Если "Интер", "Милан", "Наполи" и "Рома" тоже будут усиливать свой состав и не согласятся с гегемонией "Ювентуса", то все эти изменения могут сильно повлиять на качество игры, эмоции и внимание к итальянской лиге. Я поздравляю "Ювентус", поскольку трансфер Роналду - это сильный ход в плане футбола, рекламы и маркетинга" - сказал Моуринью

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