Моуринью поздравил "Ювентус" с трансфером Роналду
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о значении трансфера Криштиану Роналду в "Ювентус" для туринского клуба, в частности, и для Серии А, в целом.
"С этого момента Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире. В футболе всё может измениться. Если "Интер", "Милан", "Наполи" и "Рома" тоже будут усиливать свой состав и не согласятся с гегемонией "Ювентуса", то все эти изменения могут сильно повлиять на качество игры, эмоции и внимание к итальянской лиге. Я поздравляю "Ювентус", поскольку трансфер Роналду - это сильный ход в плане футбола, рекламы и маркетинга" - сказал Моуринью.
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|Команда
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|О
|1
|Манчестер Сити
|38
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|2
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|38
|41
|15
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
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|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
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|31