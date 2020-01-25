Моуринью пожаловался на календарь "Тоттенхэма"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью выразил недовольство календарём своей команды.
"Перерыв наступит в неподходящее для нас время. Пауза нужна команде перед Лигой Чемпионов, а у нас её не будет. В воскресенье "Тоттенхэму" играть с "Астон Виллой", а спустя два дня - с "Лейпцигом". Поэтому перерыв нас особо не заботит, честно говоря", - приводит слова Моуринью The Guardian.
Согласно календарю, сегодня "шпоры" встретятся с "Саутгемптоном" в рамках Кубка Англии, а 2 февраля примут "Манчестер Сити" в АПЛ.
Затем "Тоттенхэм" уходит на двухнедельный перерыв, 16 февраля играет в гостях с "Астон Виллой" в чемпионате, а 19-го - дома с "РБ Лейпциг" в ЛЧ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17