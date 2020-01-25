Моуринью пожаловался на календарь "Тоттенхэма"

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Моуринью пожаловался на календарь "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью выразил недовольство календарём своей команды.

"Перерыв наступит в неподходящее для нас время. Пауза нужна команде перед Лигой Чемпионов, а у нас её не будет. В воскресенье "Тоттенхэму" играть с "Астон Виллой", а спустя два дня - с "Лейпцигом". Поэтому перерыв нас особо не заботит, честно говоря", - приводит слова Моуринью The Guardian.

Согласно календарю, сегодня "шпоры" встретятся с "Саутгемптоном" в рамках Кубка Англии, а 2 февраля примут "Манчестер Сити" в АПЛ.

Затем "Тоттенхэм" уходит на двухнедельный перерыв, 16 февраля играет в гостях с "Астон Виллой" в чемпионате, а 19-го - дома с "РБ Лейпциг" в ЛЧ.

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