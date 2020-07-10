Моуринью пожаловался на судейство после матча с "Борнмутом"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказал недовольство работой арбитра в матче 34-го тура АПЛ против "Борнмута".

Напомним, что встреча завершилась нулевой ничьей. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Полом Тирни.

"В матче был самый важный момент - решение не назначать пенальти на Кейне. Все знают, что это пенальти, и когда я говорю все, то имею в виду всех. Это не только моё мнение. Я больше не хочу говорить об этом. Все знают. Вы знаете. Каждый знает. Всё", - приводит слова Моуринью BBC.

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