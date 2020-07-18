Моуринью пожаловался на трансферные возможности "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью порассуждал о работе разных клубов на трансферном рынке.

"Я знал о политике "Тоттенхэма" ещё до подписания контракта. Так что для меня нет сюрпризов. Но удивляет, насколько всё легко для некоторых других клубов - нарушаете правила, тратите деньги и получаете игроков. Для тех, кто следует правилам, ситуация сложнее", - приводит слова Моуринью Goal.com.

"Тоттенхэм" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ по итогам 36 туров.

За последний год "шпоры" потратили на усиление состава 148,5 миллионов евро.

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