Моуринью предложил Роналду продолжить карьеру в "Роме"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Новый наставник "Ромы" Жозе Моуринью выразил желание воссоединиться с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что португальцы работали вместе в мадридском "Реале" в период с 2010 по 2013 год.

Как сообщает La Stampa, именитый тренер уже звонил своему соотечественнику и приглашал его в римский клуб. Какой ответ дал 36-летний футболист, неизвестно.

Источник отмечает, что трансфер Роналду в "Рому" маловероятен из-за неучастия "волков" в Лиге Чемпионов.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 44 матча за "Ювентус", забил 36 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до июня 2022 года.

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