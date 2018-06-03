Моуринью предпочитает трансферу Бэйла покупку двух хавбеков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не заинтересован в подписании вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник "красных дьяволов" предпочитает трансферу валлийца, который оценивается в 100 миллионов евро, покупку двух полузащитников - Фреда из донецкого "Шахтера" и Марко Верратти из ПСЖ.

Напомним, на Верратти претендуют два европейских топ-клуба. | soccernews.ru