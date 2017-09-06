Моуринью: "Предполагали, что может произойти что-то, что изменит трансферный рынок навсегда"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил влияние перехода Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ на весь трансферный рынок.

"Я думаю, что мы поступили очень продуманно. Мы предполагали, что может произойти что-то, что может изменить рынок навсегда. Обычно во второй половине трансферного окна футболисты стоят дешевле, но в этом сезоне после трансфера Неймара все изменилось - и изменилось в худшую сторону с точки зрения цен.

Я думаю, что стоимость Лукаку 31-го августа составляла бы 160 миллионов евро. Матич стоил бы 65 миллионов евро или 70 миллионов. Неймар все изменил", - цитирует наставника "красных дьяволов" Sky Sports.

Напомним, Моуринью прокомментировал свою частую смену клубов. | soccernews.ru