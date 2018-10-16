Моуринью предъявили обвинения за матерные выражения после матча с "Ньюкаслом"
Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью предъявили обвинения за матерные выражения после матча восьмого тура АПЛ против "Ньюкасла", сообщает Sky Sports.
Напомним, что португальский наставник после потрясающего камбэка своей команды сказал "Пошли на***, сукины дети".
"Слова Моуринью, попавшие в эфир, признаны оскорбительными и неподобающими. До 19 октября он может ответить на обвинение" - говорится в заявлении футбольной ассоциации Англии.
Пока неизвестно, какое наказание грозит "Особенному" за содеянное.
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