Моуринью при выборе нового клуба будет ориентироваться на Клоппа и Гвардиолу

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, чем будет руководствоваться при выборе нового клуба.

"Хочу работать в тех же условиях, какие есть у Гвардиолы и Клоппа. Посмотрите на стартовый состав "Ливерпуля" - он почти полностью изменился при Клоппе. А Гвардиоле купили новых крайних защитников, когда он был недоволен старыми. Или ситуация с вратарями - Клаудио Браво его не устроил, и летом Пеп получил Эдерсона. Клопп ничего не выиграл за три с половиной года, но в клубе всё равно верят в него и создают условия для работы. Я не буду начинать переговоры, пока не узнаю, чего хочет клуб, и что он может мне дать для достижения целей", - цитирует Моуринью Foot Mercato.

Напомним, что португальца уволили из "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года.

51-летний Клопп возглавляет "Ливерпуль" с октября 2015 года, а 48-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с лета 2016 года.

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