Моуринью: "Придется подвергать цензуре то, что я говорил порой игрокам"

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Моуринью: "Придется подвергать цензуре то, что я говорил порой игрокам"Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью использовал матерные слова для мотивации игроков в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:2).

Напомним, что по ходу игры "МЮ" проигрывал 0:2.

"Второй смехотворный гол соперника изменил игру. У моих игроков было фантастическое отношение к игре. Мы растягивали построения соперника. Для победы в таких матчах всегда нужно немного удачи. Соперник играл хорошо.

Если бы я озвучил то, что говорил порой игрокам, это пришлось бы подвергать цензуре. Я не люблю, когда команда теряет организацию", - отметил он. . | http://soccernews.ru

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