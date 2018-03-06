Моуринью: "Придется подвергать цензуре то, что я говорил порой игрокам"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью использовал матерные слова для мотивации игроков в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:2).

Напомним, что по ходу игры "МЮ" проигрывал 0:2.

"Второй смехотворный гол соперника изменил игру. У моих игроков было фантастическое отношение к игре. Мы растягивали построения соперника. Для победы в таких матчах всегда нужно немного удачи. Соперник играл хорошо.

Если бы я озвучил то, что говорил порой игрокам, это пришлось бы подвергать цензуре. Я не люблю, когда команда теряет организацию", - отметил он. . | http://soccernews.ru