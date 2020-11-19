Моуринью придумал себе новое прозвище

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью о том, какого работать футбольным тренером.

"Теперь я Опытный (прозвище тренера - Особенный - прим. Soccernews). Я набрался опыта.

Все,что сейчас происходит со мной в футболе - своего рода дежавю, ранее все это уже было.

Есть профессии, в которых нужно определенное физическое состояние. У футболистов, например. У сорокалетнего такой возможности уже нет, ну только если ты не Златан Ибрагимович.

При работе тренером тебе нужна лишь твоя голова", - передает слова Моуринью ESPN.

После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 2 место в турнирной таблице.

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