Моуринью придумал себе новое прозвище
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью о том, какого работать футбольным тренером.
"Теперь я Опытный (прозвище тренера - Особенный - прим. Soccernews). Я набрался опыта.
Все,что сейчас происходит со мной в футболе - своего рода дежавю, ранее все это уже было.
Есть профессии, в которых нужно определенное физическое состояние. У футболистов, например. У сорокалетнего такой возможности уже нет, ну только если ты не Златан Ибрагимович.
При работе тренером тебе нужна лишь твоя голова", - передает слова Моуринью ESPN.
После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 2 место в турнирной таблице.
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