Моуринью пригласил в "Тоттенхэм" игрока "Реала"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью хочет снова поработать с полузащитником "Реала" Лукой Модричем.

Как утверждает El Chiringuito TV, португальский тренер уже связывался с 35-летним футболистом и предлагал ему вернуться в состав "шпор".

Звёздный хорват в июне может стать свободным агентом. Его контракт со "сливочными" подходит к концу и пока не продлён.

В текущем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

За "Тоттенхэм" хавбек выступал с 2008 по 2012 год.

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